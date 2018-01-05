بالصور والفيديو: الراقصة العربية المثيرة للجدل سما المصري تستعرض مؤخّرتها !

صدمت الراقصة المصرية المثيرة للجدل سما المصري متابعيها ليلة رأس السنة بنشرها صورة لمؤخرتها مع عبارة “والله وكبرتي يا لوزا”، فاعتبروها لم تتّعظ من سابقاتها اللواتي قضين ليلة رأس السنة في السجن بتهم التحريض على الفسق والفجور، في حملة طالت عدد من المثيرات للجدل ومنهنّ شيماء أحمد.



وشاركت المصري متابعيها عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ليلة رأس السنة الصورة المرفقة التي تظهر فيها وهي مرتدية فستاناً ذهبياً قماشه من الساتان وكانت واقفة أمام المرآة. لكنها تقصّدت أن تلتقط الصورة من الخلف.

وأظهر الفستان الضيّق مؤخرتها الكبيرة التي تباهت بها.

وكانت المصري تضامنت أخيراً مع الممثلة المصرية غادة عبد الرازق بسبب محاكمتها بتهمة الفعل الفاضح متمنيةً ألا تتم محاكمتها بل أن تأخذ عقابها من قبل الجمهور أو مقاطعة أعمالها، لكن محكمة جنح المعادي برّأت عبد الرازق من التهمة المنسوبة إليها.