بالصور: الفنانة دانا حمدان على السرير بلقطات من جلسة تصوير جريئة

خضعت الفنانة الأردنية دانا حمدان- شقيقة ميس حمدان ومي سليم- لجلسة تصوير بملابس النوم وفوق سريرها، في إطلالة وصفت بـ “الجريئة”.

وظهرت دانا حمدان في معظم صور هذه الجلسة، وهي مستلقية على السرير في غرفة نومها، التي صبغ عليها اللون الأبيض.

يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان، هو مسلسل الطوفان، من بطولة ماجد المصري، أحمد زاهر، روجينا، محمد عادل، إيهاب فهمي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، رامي وحيد، نجلاء بدر، سيد رجب، وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم، تأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج خيري بشارة.