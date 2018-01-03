اليوم الوطني للحمل في بريطانيا.. ما هو؟!

يعد الثاني من يناير/كانون الثاني هو اليوم الوطني للإخصاب (الحمل) في بريطانيا، فهو اليوم الذي يسعى فيه الملايين من الشباب والشابات للتزاوج بهدف الحمل.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر يوم تحدث فيه عمليات ولادة في بريطانيا هو 26 سبتمبر/أيلول من كل عام أي بعد 38 أسبوعا من حدوث الحمل في 2 يناير/كانون الثاني.

وأجرى موقع شانال مام دوت كوم استطلاع رأي شمل 2139 من الأزواج صغار السن بهذا الشأن، وانتهى إلى أن أكثر وقت يحظى بالشعبية للتزاوج في هذا اليوم يكون في الساعة 10.36 مساء.

نصائح

وقد وجهت الأمهات الصغيرات المشاركات في الاستطلاع العديد من النصائح لتحقيق هذا الهدف.

ومن بين النصائح التي وجهتها الأمهات الصغيرات تناول الشيكولاته الداكنة يوميا، وقد جرب هذه النصيحة 37 بالمئة من الأزواج الذين شاركوا بالدراسة فضلا عن شرب عصير الأناناس والذي جربه 32 بالمئة من المشاركين.

والبعض قلن بارتداء جوارب بزعم أن الحفاظ على قدمي المرأة دافئة يساعد على حدوث الحمل، بينما قالت 15 بالمئة من الأمهات إنهن نمن في ظلام دامس وأغلقن كل الأجهزة بما في ذلك الوايفاي.

كما تحدث بعضهن عن تناول رقائق البطاطس المقرمشة فورا بعد اللقاء.

كما تحدث البعض عن ارتداء اللون الأخضر وأن يكون فراش السرير أخضر، فضلا عن نصيحة البعض بالتوقف عن تناول الكحوليات لمدة شهر.

ومن بين النصائح أيضا استخدام علم النفس العكسي والتظاهر بعدم الرغبة في الإنجاب، وهو أمر طبقته 2 من كل 5 نساء حملن بنجاح.

وأما النصيحة بالنسبة للرجال فهي ارتداء ملابس داخلية باردة.