بالصور.. طالبة تواجه تهمة قتل شقيقتها في حادث مروع

تواجه طالبة جامعية تهمة قتل شقيقتها المراهقة في حادث تحطم سيارة مرعب، وذلك عندما كانت تقود سيارتها ميني كوبر بشكل خطير، حيث أطاحت بجدار بارتفاع ثلاث أقدام بالشجرة التي أمامه، وذلك في جنوب وودفورد شرق لندن.

والفتاة المتهمة اسمها ميليها كايا، وتبلغ من العمر 21 عاماً، وقد ماتت شقيقتها إليف كايا البالغة من العمر 16 عاماً، وكانت تجلس على المقعد المجاور للسائق، حيث لقت حتفها في فبراير من العام الماضي 2016 بشارع تشيغويل في الساعات الأولى من الصباح.

وتعرضت ميليها، وهي طالبة في علم الإجرام بجامعة ميدلسكس، لإصابات خطيرة تهدد حياتها، وخضعت لجراحة تجميلية في وجهها بعد الحادث.

كذلك أصيبت في الحادثة صديقتها ايلا عثمان البالغة من العمر 21 عاماً بإصابات خطيرة.

واتهمت ميليها بالتسبب في الوفاة بسبب القيادة الخطرة، التي أدت إلى إصابات مبرحة قادت لموت شقيقتها عاجلاً.

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وسوف تعرض للمحاكمة في 18 يونيو من العام المقبل.

وقال والدة الفتاتين (36 عاما): “كانت ابنتي إليف ملاكاً جميلاً، وكانت ترغب في أن تكون محامية، ومجتهدة لأجل ذلك”.