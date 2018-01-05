بالصور.. في لبنان فضيحة لجبنة بيكون.. هذا ما اصبحت عليه!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنتجات جبنة بيكون تظهرها في حالة مزرية والعفن يأكلها.

الحساب الذي نشر الصور وصف رائحتها بالنفايات رغم عدم انتهاء صلاحيتها فأين وزارة الصحة والجمعيات التي تختص بحماية المستهلك من مثل هذه المواد الغذائية المضروبة؟

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بيكون التي تربت على نكهتها اجيال في لبنان تتحول اليوم الى منتج غير صحي وغير امن فهل ستتم محاسبة الشركة المنتجة لها؟

على الرغم من أن بيكون جبنة فرنسية إلا أنه لا وجود لجبنة «بيكون» في فرنسا

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