بالفيديو :فنانة تونسية تنشر فيديو من داخل الأقصى وتلتقي عباس

نشرت فنانة تونسية صورا وفيديو من داخل المسجد الأقصى المبارك، خلال زيارتها إلى القدس.

المطربة نوال غشام، قالت إن الله أكرمها بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.

ونشرت غشام صورة جمعتها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعلقت: “اليوم كان لي شرف كبير، حيث تم استقبالي مع وفد مؤسسة سيدة الأرض من طرف السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف”.

وشاركت غشام في أوبريت “شمس الأرض”، الذي أداه مطربون عرب في رام الله، تضامنا مع القدس، وأنتجته مؤسسة “سيدة الأرض”.

المصدر عربي21