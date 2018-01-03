بعد رفعه دعوى طلاق.. طارق: “زوجتي تمشي وهي تحمل ملابسها الداخلية في شنطتها”.. ويروي تفاصيل صادمة عنها

” لاقيت مراتي في الشارع حاطه ملابسها الداخلية في شنطة إيدها”، بهذه الكلمات بدأ “طارق .م”، 35 سنة، في سرد تفاصيل رفع دعوي طلاق على زوجته عواطف .س”، 31 سنة، بعد زواج دام أكثر من عشر سنوات، أمام محكمة الأسرة بإمبابة.

حيث قال طارق، أنه تزوج من عواطف بعد فترة خطوبة استمرت أربعة أشهر، وبعد بعد فترة صغيرة من الزواج حملت عواطف، ورزقنا الله سبحانه وتعالي بطفل “إياد”، وأضاف طارق أنه تعرض إلى مشاكل في عمله وبدأت أوضاعه المالية تتدهور، ولهذا لجأ إلى عمل إضافي من أجل تلبية وتوفير جميع احتياجات زوجته وابنه.

وتابع طارق، أنه في أحد الأيام رجع مبكرا إلى المنزل، وقابل زوجته صدفه في الشارع وحينما سألها سؤال عادي “كنتي فين ولا راحه فين”، أوضح الزوج أنه ظهر عليها ارتباك شديد جعله يشك فيها، فقام بتفتيش حقيبة يدها ليفاجأ بأن زوجته تضع معظم ملابسها الداخلية في الشنطة.

وأضاف طارق، أنه قام باصطحاب زوجته إلى المنزل وقام بضربها حتي تعترف لماذا تضع هذه الملابس في شنطتها، أدعت الزوجة أن إحدى صديقاتها طلبتهم منها، متابعا، أنه بعد يومين من الواقعة اتصل به أحد الجيران وهو في عمله يخبره بأن ابنه يبكي بشده من الجوع وأن زوجته ليست بالمنزل، ليعلم الزوج أن عواطف اعتادت على ترك ابنهم إياد لفترات طويلة عند الجيران، وتخرج ولا أحد يعلم عنها شئ.

وأكد طارق، أنا اتصل بأهل زوجته ليسأل عنها ولكنه لم يجدها، فعلم أنها هربت، موضحا أنه حاول البحث عنها طويلا ولهذا قرر الذهاب إلى محكمة الأسرة بإمبابة لرفع دعوى تطليق للضرر، حملت رقم 512 لسنة 2017، وما زالت منظورة أمام المحكمة.​