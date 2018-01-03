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بالصور.. بعد قيام حبيبها بخيانتها.. شابة عشرينية تعرض عذريتها للبيع

تعرض الشابة بيلي جيبسون عذريتها للبيع، لمن يعطيها أعلى سعر، بعدما عاشت تجربة حب قاسية.

وكانت جيبسون، 23 عاماً، التي ترعرعت في عائلة مسيحية متدينة، ترفض ممارسة الجنس قبل الزواج إلا أنها غيّرت رأيها بعدما خانها حبيبها السابق. وقد قررت الآن وللمرة الأولى أن تعرض عذريتها للبيع في مزاد.

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وتأمل الشابة جيبسون، وهي من كاليفورنيا، أن المال الذي ستجنيه سيساعدها على عيش حياة أفضل، وتقول: “المجتمع ينظر إلي وكأنني منحرفة، أنا متصالحة مع هذا الأمر. في النهاية، هذا جسدي”.

إشارة الى أن جيبسون عاشت مع زوجين متشددين قاما بتبنيها عندما كان عمرها سنة.

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وقد علمت الشابة أن حبيبها قد خانها عندما اكتشفت أنه مارس الجنس مع حبيبته السابقة في عيد الحب.

وعلى الرغم من حزنها الشديد، فقد اختارت الشابة جيبسون أن تبقى مع حبيبها على أن يخضعا سوياً لعلاج الأزواج أو Couples Therapy، ولكن أثناء العلاج، كشف لها حبيبها أنه خانها للمرة الثانية، مع فتاة أخرى.

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المصدر LBC