بالفيديو: بعد محاولته إنقاذه ومنعه من الإنتحار.. صرخ بأعلى صوته ووقعت الفاجعة !

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق لحظة مأساوية حين فشل عامل إنقاذ من منع شاب من الانتحار في البيرو.

وفي التفاصيل، فقد سقط الشاب الذي يتراوح عمره بين الـ 25 والـ 30 عاماً عن ارتفاع شاهق تخطى الـ 15 طابقاً.

والصادم في الفيديو أن الشاب كان يصرخ لعمال الانقاذ والشرطة ليتركوه يسقط لأنه يريد الموت.

وبعد صراع بين رجل الانقاذ والشاب، سقط هذا الأخير على شرفة شقة في الطابق الثالث في حي بويبلو ليبر في العاصمة البيروفية وتوفي على الفور.

والجدير ذكره، أنه لم يُعرف حتى الآن سبب إقدام الشاب على الانتحار.