بالفيديو والصور.. بعد محاولته التحرش بشابة عارية الصدر…كانت ردة فعلها غير متوقعة!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثّق اللحظة التي قامت خلالها سيدة عارية الصدر بصفع رجل بعد أن “تلمسها” من الخلف.

وبحسب اللقطات، فقد كانت مادلين أنيلو كيتزميلر وصديقتها كيري آن هاتفيلد، تسيران في مهرجان Rhythm & Vines في نيوزيلندا ليلة رأس السنة.

وكانت الشابة قد دفعت مبلغاً كي تحصل على رسم من البريق على صدرها، إلا أن مادلين، البالغة من العمر 20 عاماً، قد عاشت لحظات من الرعب، عندما قرّر رجل أن يتسلل من خلفها هي وصديقتها كي يمسك بصدرها.

واللافت هو أن الشابتين تصدتا للرجل ، فتبعتاه ووجهتا له اللكمات كما صبتا عليه المشروب.

إشارة الى أن سيدة تدعى جيان ريس، كانت في المهرجان، صوّرت هذه الحادثة ونشرت الفيديو على فيسبوك، وسرعان ما انتشر الشريط بشكل كبير.