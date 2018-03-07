بالصور: بلاك شاينا تقف عارية على الشاطئ.. وتغطي مناطقها الحساسة بمجوهرات!

استعرضت نجمة تلفزيون الواقع “بلاك شاينا” منحنيات جسدها المثير في جلسة تصوير مثيرة على شاطئ “ماليبو” يوم السبت، وذلك بعد تأكيد علاقتها بمغني الراب المراهق YBN Almighty Jay.

ارتدت “بلاك شاينا” (19 عامًا) بكيني جريء مؤلف من قطعتين؛ القطعة العلوية مصنوعة من الكروشيه كاشفًا صدرها بالكامل كما زيِّنَ بقطع الكريستال على شكل وردة، بينما القطعة السفلية مؤلفة من خيوط أرجوانية وغطت منطقتها الحساسة بقطع الكريستال على شكل وردة.

واستكملت “شاينا” إطلالتها بتسريحة شعر مموجة، حيث أسدلت شعرها الطويل الذي وصل لمؤخرتها خلف ظهرها مانحًا إياها انسيابية وأنوثة، كما طبقت بعد ظلال العيون الدخاني، وأحمر الشفاه الوردي، كما طبقت أحمر خدود برونزي على بشرتها السمراء.

وفي لقطات أخرى، تظهر “شانيا” مرتديةً روب أسود من الشيفون فوق البكيني، في حين أمسكت قنينة مياه في يدها.

ووفق ما نقله موقع “ديلي ميل” البريطاني، فإن إطلالة “شاينا” المثيرة تأتي في أعقاب ادعاءات “روب كاردشيان” حول دفعه ما يقارب 100 ألف دولار كمبلغ للعمليات التجميلية التي أنفقها على “شاينا” بعد ولادتها مباشرة كي تصلح جسدها وتنحته.

من جانبها، ادعت “شاينا” أن نحافتها ووصولها إلى الوزن المثالي سببه التمارين الرياضية، والأكل الصحي، بالإضافة إلى شاي مخصص للتنحيف، ومشد للخصر.

والجدير بالذكر أن “شاينا” أم لطفلين، طفلها الأول “كينغ كايرو” من حبيبها السابق مغني الراب “تايجا”، بينما ابنتها “دريم” مع خطيبها السابق “روب كاردشيان” الذي انفصلت عنه قبل عدة أشهر.

وسابقًا، برفعت “شاينا”، واسمها الحقيق أنجيلا رينيه وايت، دعوى قضائية على عائلة “كاردشيان بأكملها بدءًا من “روب كاردشيان” وشقيقاته كيم وكايلي كاردشيان، وكايلي جينر، وانتهاءً بوالدته “كريس جينر”، متهمةً إياهم بالتآمر واستخدام نفوذهم في شبكة E! لإنهاء برنامج تلفزيون الواقع خاصتها بعنوان “”Rob and Chyna”، ومحاولتهم تدمير حياتها المهنية، بالإضافة إلى نشرهم الأكاذيب حولها، وتمويل دعوى وهمية ضدها.

وسُرِبَ شريط إباحي فاضح لنجمة تلفزيون الواقع “بلاك شاينا” تظهر من خلاله في وضعيات جنسية مخلَّة وفاضحة .

وفق ما نقله موقع “ديلي ميل” البريطاني، يعرض الفيديو الإباحي راقصة التعري السابقة، “بلاك شاينا”، تؤدي وضعيات جنسية وتقيم علاقة مع رجل مجهول الهوية، حيث لا يعتقد أن خطيبها السابق “روب كاردشيان” الشخص الذي تواجد في المقطع.

وصرحت “ليزا بلوم”، محامية “شاينا”، لموقع TMZ أن النجمة اتخذت إجراءات قانونية ضد الشريط المسرّب كونها ظهرت بشكل واضح، وغرَّدت عبر حسابها على موقع التدوينات “تويتر”: “الإباحة بغرض الانتقام المتمثل بنشر صور واضحة وصريحة للشخص دون موافقة الجميع، هو جريمة وشكل من أشكال الاعتداء المنزلي”، وتابعت “العديد من الفتيات قتلن أنفسهن نتيجة الانتقام الاباحي، أنه ليس بأمر يستهان به.”

وسابقًا، شنّ “روب”، البالغ من العمر 30 عاماً، حرباً ضد “شاينا”، والدة طفلته “دريم”، بنشر صور صورًا فاضحةً لها تظهر فيها عارية الصدر عبر حسابه على موقع “انستغرام”، واتهامها بخيانته، وإطلاق شتائم حولها من العيار الثقيل، ما دفع “شاينا” لرفع دعوى ضده بتهمة “التشهير”.

المصدر: البوابة,