بالصور.. خاتم الخطبة قُدرت تكلفته بـ100 ألف يورو.. الإعلان عن فسخ خطبة عارضة أزياء هولندية شهيرة ورجل أعمال عربي

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن عارضة الأزياء الهولندية الشهيرة سيلفي ميس وخطيبها رجل الأعمال شربل عواد قد انفصلا، بعد أشهر من الإعلان عن خطبتهما رسمياً، وظهورهما في مناسبات مختلفة سوية.

وبيَّنت صحيفة بيلد على موقعها الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن معلوماتها تشير إلى أن ميس، (39 عاماً)، التي تعمل إعلامية أيضاً، انفصلت عن عواد (36 عاماً) منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وباتت غير مرتبطة بعد عامين من بدء العلاقة.

وأرجعت الصحيفة، نقلاً عن إدارة أعمال ميس، سبب فشل العلاقة إلى البعد بين الطرفين؛ إذ تعيش وتعمل ميس مع ابنها في مدينة هامبورغ بألمانيا، في حين يواصل عواد، ذو الأصول اللبنانية، العمل بدبي، في الاستثمار بمجال النفط والغاز والطاقة المتجددة، الأمر الذي جعله مليونيراً، بحسب صحيفة “كورير” النمساوية.

وكانت “بيلد” قد ذكرت في تقرير سابق لها، أن عواد درس الإدارة في لندن، حيث تعيش عائلته، وأنهى دورات بالتسويق في هارفارد.

وذكر تلفزيون “إن تي في” الألماني أن عواد يعمل لدى شركة “Whiffaway Group” البريطانية، ويشارك في بناء موقع لها دبي.

وكانت ميس وعواد قد تعارفا منذ 3 أعوام في ميامي، وانتشرت أولى الصور لهما في شهر أغسطس/آب من عام 2016، قبل أن يتم الإعلان عن الخطبة في شهر أبريل/نيسان من العام الحالي، في اليوم الذي سبق عيد ميلادها التاسع والثلاثين.

YES ❤💍 #isaidyes A post shared by Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) on Apr 12, 2017 at 1:17pm PDT

وكانت ميس قد نشرت صورة لها وهي تلبس خاتم الخطبة على حسابها بموقع إنستغرام، وكتبت حينها: “لقد قلت: نعم”، وقُدرت قيمة خاتم الألماس بـ100 ألف يورو.

وكان قيل حينها إنه ليس لديهما الوقت اللازم لتحديد موعد حفل زفاف. وسرت إشاعات تشير إلى أنه قد يكون في صيف عام 2018.

وأشارت “بيلد” إلى أن ميس تجاوزت آلام الانفصال الأولى فيما يبدو، ونقلت عنها قولها إنها إنسانة إيجابية، وتتطلع إلى الحصول على القليل من الهدوء رفقة أصدقائها المقربين في العطلة.

ونشرت ميس، على حسابها بموقع إنستغرام، صوراً لها وهي تسافر إلى ميامي بالولايات المتحدة.

وكانت انتشرت طوال الأشهر الماضية، صور لعواد ولميس وهما يتجولان في هامبورغ أو يحضران معاً حفل زفاف المغنية فيكتوريا سفاروفسكي في إيطاليا،

وانتشرت أخبار عن لقاءاتهما على المواقع المتخصصة بأخبار الفنانين، كشأن حضوره لدعمها عندما عرضت مجموعة الثياب الداخلية النسائية الخاصة بها.

ويعد الانفصال ضربة مؤلمة ثانية تعانيها ميس في الأشهر الماضية، حيث تم فصلها في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشكل مفاجئ، من العمل لدى تلفزيون “إر تي إل” الخاص، كمقدمة لبرنامج “ليتس دانس- لنرقص”.

الجدير بالذكر أن اسم ميس ارتبط فترة طويلة باللاعب الهولندي السابق رافائيل فاندر فارت، الذي تزوجته ويجمعهما طفل يبلغ الآن الـ11 من العمر.