بالفيديو والصور.. خطأ تقني سبّب وقوعهما على الجليد أثناء ممارسة القفز بالحبل المطاط

تعرّض شاب وفتاة لإصابات خطيرة أثناء ممارستهما رياضة القفز بالحبل المطاط في عبد الميلاد، بسبب حدوث خطأ ما في الحبل، ما أدّى إلى وقوعهما على الثلج إلى جانب النهر الروسي المتجمّد، وفق ما ذكر موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

قفز الزوجان من على علو 24 متراً تقريباً من على جسر بالقرب من مدينة سيفيرسك النائية، لكنّ الحبل كان طويلاً جداً، فوقعا على جليد سميك.

وعانى الشاب والفتاة اللذان لم يذكر اسمهما إصابات خطيرة، وهما الآن في العناية المركزة.

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ويظهر الشاب والفتاة في مقطع الفيديو الذي نشره الموقع وهما يتعانقان ويتبادلان المزاح قبل أن يقفزا فوق نهر طوم المجمّد. ثم سمع صراخهما خصوصاً حين اقتربا من الأرض. وفجأة، يختفي صوتاهما حين ارتطامهما بالجليد السميك.

اتهم عامل يقف على الجسر كان يصوّرهما عاملاً آخراً بعدم التأكّد من الحبال، وقال له:”قلت لك تأكّد من الحبال ومن طولها؟ أليس كذلك؟”.

لم يلمس العاملون الشاب والفتاة إلى حين وصول المسعفين خوفاً من وجود كسور وللتأكّد من صحتهما. وقد بدأت لجنة التحقيق الروسية التحقيق في الحادثة الخطيرة.