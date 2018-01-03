رئيسة بلدية في فرنسا تدعو لمنع تقبيل النساء

بدأت رئيس بلدية مدينة صغيرة في فرنسا حملة واسعة للتوقف عن عادة تقبيل النساء على الخدين التي تشتهر بها البلاد.

وبعثت أودي بيكار وولف برسالة إلى نظرائها رؤساء وأعضاء البلديات في منطقة غرينوبل في جنوب فرنسا تطلب منهم الامتناع عن تقبيل النساء على الوجنتين بشكل تلقائي كتحية عند اللقاء.

وتعتقد بيكار وولف أن هذه القبلة تعتبر نوعاً من التمييز ضد النساء، وأنه حان الوقت لكي يغير الفرنسيون من سلوكهم الاجتماعي المتعارف عليه وأن يعودوا إلى تحية النساء عبر المصافحة باليد.

وقالت بيكار وولف إنها لم تكن أبداً مرتاحة لهذه العادة الفرنسية وخاصة بين الناس الذين لا يعرفون بعضهم بشكل جيد كما في أماكن العمل ومع ذلك فإنهم يقبلون النساء مرة ومرتين وثلاثة على الوجنتين أو حتى مجرد ملامسة خدود المرأة وإرسال قبلة في الهواء.

وتضيف بيكارد وولف أن مشكلتها مع هذا النوع من السلوك الاجتماعي ليس بسبب أنه مضيعة للوقت أو أنه ينقل الجراثيم والأمراض بل لأنه يجعل المرأة أقل ارتياحاً.

وفي فرنسا لا يلقي الرجال التحية على بعضهم البعض بتقبيل الوجنتين إلا في حالة أفراد الأسرة الواحدة، ولكن النساء يشعرن أنهن ملزمات بتقبيل وتلقي قبل من الآخرين بشكل تلقائي، ولذلك تعتبر بيكار وولف أن هذا مؤشر على عدم المساواة بين الجنسين.

وعلى الرغم من أن هذا الموضوع بدأ بمبادرة شخصية من بيكار وولف فإنه تطور إلى موضوع يشغل الرأي العام الفرنسي.

وقالت بيكار وولف إنها تلقت عدداً كبيراً من رسائل المؤازرة وخاصة من النساء اللوائي سئمن من التقبيل ويردن بدلاً من ذلك أن يكون هناك خيار للمصافحة باليد وخاصة في مكان العمل.