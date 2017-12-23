بالفيديو.. زوجان قاما بممارسة الجنس داخل سيارة أجرة.. وما طلباه من السائق أكثر صدامة !

صوّر سائق سيارة أجرة زوجان وهما يمارسان الجنس في المقعد الخلفي لسيارة أجرة في موسكو.

والصادم في الأمر هو أنّهما طلبا من السائق الخروج من السيارة ليتمكّنا من الاختلاء وممارسة الجنس براحة، وفق ما ذكر موقع “مترو” البريطاني.

ومن الواضح أنّ سائق سيارة الأجرة رفض الخروج من السيارة، فتوقفا عن فعلتهما.

لكنّ السائق كان قد صوّر ما حدث ونشر مقطع الفيديو على اليوتيوب.

وكما يظهر في الفيديو، لم يصل الثنائي إلى وجهتهما النهائية، إذ أوقف السائق سيارته وطلب منهما الخروج من السيارة والدخول إلى حانة لممارسة فعلتهما. فترجّلا من السيارة بسبب الحادث.

وباتت في الآونة الأخيرة تنتشر مقاطع مختلفة وعديدة لمثل هذه الأمور التي يتم توثيقها من خلال كاميرات مثبتة أو الهواتف الذكية.

خصوصاً مع إنتشار الإنترنت وخدمات مواقع التواصل الإجتماعي التي باتت تتيخ خدمات عدة من بينها البث المباشر.