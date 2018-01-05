بالفيديو والصور.. سمعوا أصواتاً غامضة تخرج من تحت الأرض.. فكانت المفاجأة!

بينما كان الزائرون يتجولون بالمركز الثقافي بأراراس البرازيلية، فوجئ بعضهم بأصواتٍ آتية من إحدى الغرف، ليشاهدوا مفاجأة لم تكن في الحسبان أسفل الأرض، بعد تكسيرها.

إذ كان مرّ اليوم بشكل معتاد، حينما سمع البعض أصواتا بدت مألوفة، وكأنها لحيوانات أليفة أو ما شابه، الأمر الذي دفعهم للبحث في الغرفة التي كان تصدر تلك الأصوات منها، ولكن من دون جدوى.

لذا توصل الزوار وكذلك المسؤولين بالمركز، إلى أن تلك النداءات الغامضة تصدر من تحت الأرض، قبل أن يقوموا باستدعاء إحدى شركات المرافق المحلية، ليقوم العاملون بتلك الشركة بتكسير الأرض، لإنقاذ الكائن الغامض القابع تحتها، والذي لا يعرف أحد نوعه حتى الآن.

مع قيام العاملين بتكسير الأرض، بدأت أصوات الإستغاثة تتعالى حتى تم التوصل إلى أن تلك الأصوات تنبعث من داخل ماسورة داخلية، تم تكسيرها هي الآخرى.

فتفاجأ الحاضرون بقطة صغيرة تخرج على أيدي أحد العاملين قبل أن تؤخذ للعلاج، وسط تصفيق وإشادة جميع من تواجد بالمركز في ذلك اليوم، والذي يبدو أن أحداثه لم تنتهِ بعد.

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وفوجئ الحاضرون من جديد وبعد إنقاذ القطة، بأنّ الأصوات لم تصمت كما كان متوقعا، بل زاد ضجيجها بصورة ملفتة، تمّت معرفة سببها بعد نجاح العاملين بإخراج قطة صغيرة أخرى من نفس الماسورة.