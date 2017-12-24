سوبرمان يقفز من الطابق الـ 8 وينجو من حريق قاتل

لحظة درامية تم توثيقها في صورة، عندما قفز رجل من أعلى مبنى مكون من ثماني طوابق تعرض للحريق، حيث تم التقاطه بواسطة مرتبة هوائية فرشها رجال الإطفاء، أثناء المأساة التي وقعت في جيشيون بكوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي.

وفي مشهد يشبه سوبرمان كانت نجاة الرجل، رغم ذلك فإنه قد تعرض لإصابة لا يعرف مداها، في الحريق الذي أدى لمقتل 29 شخصاً كانوا في حمام ساونا داخل نادي للياقة البدنية.

وقد تم التعرف على جميع الضحايا عدا امرأة من بين عشرين امرأة توفيت بالحادثة، جراء الأبخرة السامة في الطابق الثاني من المبنى.

وتجري تحقيقات من قبل السلطات لمعرفة سبب الحادث، في ظل الحديث عن غياب المواصفات في المبنى ذي الواجهات الزجاجية.

وقد فشل رجال الإطفاء في الوصول إلى النساء اللائي حاصرهن الدخان داخل المبنى المحترق.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إنه شعر بالأسى، ووعد بإجراء تحقيق كامل.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن باب الساونا الزجاجي لا يعمل بشكل صحيح، وأن سلالم الطوارئ غالبا ما تستخدم للتخزين.