شاهد.. النجمة العالمية ديمي لوفاتو تنشر لقطة جريئة في الحمام ‎تتسبب بضجة

أثارت النجمة العالمية ​ديمي لوفاتو​ حماسة متابعيها الذي يبلغون 63 مليوناً ولفتت أنظارهم إثر نشرها صورة التقطتها على طريقة السيلفي وظهرت فيها مرتدية لباس سباحة مؤلف من قطعة واحدة بقصة منخفضة جداً عند الصدر.

النجمة البالغة 25 عاماً، بدت مثيرة في لباس السباحة المخطط بالأسود والأبيض ليلة أمس الأربعاء مستعرضة صدرها وتعرجات جسمها.

وأظهرت لوفاتو أيضاً الوشوم التي رسمتها على يدها وكانت ملامح وجهها جادة وعلقت عليها :”أنا مغرمة بلباس السباحة هذا” وليس صعباً تكهن السبب بالطبع.

وعلى الرغم من أن النجمة المتعددة المواهب أصبحت واثقة أقدر بجمال جسمها، الا انها فتحت قلبها مؤخراً وتحدثت عن معاناتها مع اضطرابات الطعام والتي اعترفت بأنها لم تتغلب عليها بعد وجاء حديث لوفاتو في الوثائقي الخاص بها :”Simpply Complicated” والذي كان عرضه الأول على اليوتيوب في تشرين الأول الماضي.”