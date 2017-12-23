شاهد مباشر: مباراة برشلونة بمواجهة ريال مدريد

نتابع معكم مباراة برشلونة وريال مدريد الأسباني في لقاء الكلاسيكو في إطار مباريات الدوري الأسباني، الموسم الجديد 2017-2018، وهو لقاء القمة بين أكبر فريقين أوروبيين، فريق برشلونة الأسباني وفريق برشلونة،

حيث يرتفع البحث عن مباراة برشلونة وريال مدريد وهي القمة من عشاق البارصا البرتغالي والريال الأسباني للتعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد ومكان إقامتها، وتشكيلة كل فريق والقنوات الناقلة لها،

يتابع عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات الدوري الأسباني في موسمه الجديد لمتابعة الفرق التي يواجهها كل من العملاقين الكرويين، في الأسبوع 17 من الدوري، وذلك للتعرف على لقاء القمة بينهما، حيث ترتفع المشاهدة للاستمتاع بأداء كل فريق، النجم البرتغالي الكبير صاحب البطولات وكذلك الساحر الأسباني المتوج صاحب الأداء المتميز.

مع انطلاق الدوري الأسباني في الموسم الجديد يتابع عشاق الكلاسيكو مباراة اليوم، بين العملاقين الكبيرين، في انتظار كبير للقا الذهاب وأيضا لقاء العودة، ومتابعة جدول المباريات، ومشاهدة الفريقين بالأداء المتميز في تخطيهم للفرق الصغيرة والتوصل للنهائي واللقاء الكبير، وسط نسبة متقاربة من التوقعات حول الفائز بلقب الدوري الأسباني في الموسم الحالي.