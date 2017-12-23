بالفيديو والصور: ضحة كبيرة تسببا بها بعد تعريهما وممارستهما الجنس في حافلة الركاب أمام الجميع

أقدم ثنائي على التعري وممارسة الجنس على بعد بضعة مقاعد من الركاب المصعوقين في الطبقة العلوية في حافلة من طبقتَين، وفق ما ذكر موقع “ميرور”.

وقد أصيب الركاب بالصدمة والإحراج فيما كانت المرأة نصف العارية تقفز على حضن عشيقها.

يروي شهود أن الثنائي الوقح استقل الحافلة رقم 149 في شورديتش شرق لندن حوالى الساعة الثانية من فجر يوم الخميس. واستمرا في ممارسة الجنس وصولاً إلى ستوك نيوينغتون ثم ستامفورد هيل شمال لندن.

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وقد روى أحد الركاب، 27 عاماً، أن الرجل راح يضحك ويومئ إلى الركاب الآخرين، مضيفاً: “كان بعض الأشخاص ينظرون إليهما، لكنه كان يضحك ويلقي التحية على الجميع، فيما كانت هي تصدر أصواتاً… أعتقد أنه لم يستطع الانتظار حتى يصل إلى المنزل. ربما لا يزال يعيش مع والدته”.

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وقد طُلِب من الثنائي، اللذين يُعتقَد أنهما في منتصف العشرينات من العمر، الترجل من الحافلة في هارينغاي، لكن المتفرّجين صفّقوا لهما.