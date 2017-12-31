بالفيديو والصور..عارضة أزياء عالمية تسبب ضجة بوسائل الإعلام بعد تعريها بشكل كامل !

أثارت عارضة الأزياء العالمية إيميلي راتاجكوسكي، ضجة واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو جديد لها عبر إنستغرام.

وظهرت العارضة إيميلي في مقطع الفيديو عارية تماماً دون إرتداء أي قطعة ملابس.

وتسبب المقطع المنتشر للعارضة إيميلي ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وكانت قد أثارت عارضة الأزياء العالمية إيميلي راتاجكوسكي، موجة من الغضب والاستياء في صفوف المغاربة سابقاً بعدما نشرت صوراً عارية عبر حسابها على إنستغرام، داخل ردهات فندق “المامونية” العريق بمدينة مراكش.

Wavy baby A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Nov 23, 2017 at 1:13pm PST

وشاركت العارضة والممثلة الأميركية – البريطانية، متابعيها صورة بصدر عارٍ داخل الفندق، معلِّقة عليها باللغة الفرنسية قائلةً “شكراً مراكش”، وهي الصورة التي لاقت إعجاب مليون و66 ألفاً من المتابعين.

والصور التي تفاعلت معها الصحافة العالمية، أثارت حفيظة مغاربة حينها أعربوا عن سخطهم من تعرِّي الشابة وسط الفندق، على الرغم من وجود لافتات تطلب من النزلاء عدم التجول داخله بملابس عارية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها إيميلي راتاجكوسكي صوراً عارية؛ إذ سبق لها أن تعرت في عدد من المناسبات ولأسباب عديدة، توزعت ما بين تصوير كليبات أو بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد، وكذلك احتفاء بوصول عدد متابعيها على إنستغرام إلى 10 ملايين متابع؛ إذ عمدت إلى نشر صورة عارية لها داخل حوض مملوء بالمياه.