بالصور: على الرغم من كونه متزوج.. شك بأن عشيقته تخونه مع رجل آخر فقام بقطع رأسها بمنجل !

في حادثة مروعة، قطع رجل متزوج رأس عشيقته بمنجل لأنّه اعتقد أنّها تخونه مع رجل آخر، وفق ما ذكر موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وألقت الشرطة القبض على بريتيش باتل (30 سنة) بتهمة قتل جيوتي سورجيت سينغ، التي تعمل كراقصة وعارضة أزياء، في مومباي بولاية ماهاراشترا الهندية.

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وعلى الرغم من أنّه متزوّج، بدأ بريتيش علاقة مع جيوتي بعد أن التقاها في ملهى حيث تعمل. وقد زارته مرات عدّة في منزله في مدينة تيمبا، واحتفلت بعيد ميلاده في 27 كانون الأول معه في المنزل.

وذكرت الشرطة أنّ الثنائي سافرا إلى مومباي في 28 كانون الأول للاحتفال برأس السنة، ثم عادا إلى تيمبا في 1 كانون الثاني. وفي اليوم التالي، ذهبت الضحية إلى مزرعة بريتيش مع سائقها وزوجته.

وحين وصلت، دخل بريتيش وجيوتي في شجار بسبب غيرته من السائق.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنّ بريتيش قطع رأس جيوتي بمنجل وهرب من مكان الحادث، كما هرب السائق وزوجته خوفاً من عودة بريتيش ومهاجمتهما، وقصدا الشرطة للتبليغ عن الجريمة.

وخلال الاستجواب، أكّد بريتيش أنه أنفق الكثير من المال على عشيقته وأنّه اشتبه في وجود علاقة بينها وبين السائق. وأفيد أنّ علاقة بريتيش مع زوجته أيضاً توترت بسبب خيانته لها وبسبب الجريمة.

ولم تتضح بعد الإجراءات التي اتخذتها الشرطة بحق المجرم.