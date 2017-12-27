بالفيديو.. فتاة تقوم بتصوير نفسها بخدمة البث المباشر خلال الإستحمام !

أثار مقطع فيديو نشر على الإنترنت ردود فعل مختلفة بعد أن أظهر فتاة وهي تستحم.

ويُظهر المقطع فتاة وهي تقوم بتصوير نفسها قبيل دخولها إلى الحمام للإستحمام وكانت تتحدث بصوت خافت لم يكن واضح شيء منه.

وقامت الفتاة بتثبيت الهاتف الخاص بها أثناء قيامها بالبث المباشر على أحد برامج التواصل المنتشرة في الشبكة العنكبوتية.

وبعد أن وضعت الفتاة الهاتف على الأرض ووجهت الكامرة إلى جهة الباكدوش, دخلت الفتاة وأغلقت الزجاج وبدأت تستحم على الهواء مباشرة.

ولم يتم معرفة هوية الفتاة وما إذا كانت عربية أم أجنبية إلا أن المقطع لاقى إنتشار كبير وشاهده أكثر من 2 مليون شخص.

اللافت أن هناك ظواهر غريبة إنتشرت مؤخراً على مواقع التواصل خصوصاً بُعيد ظهور خدمة البث المباشر, ولم يكن آخرها إنتحار شاب تركي على الهواء مباشر.