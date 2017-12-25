فيديو… مقطع لشقيقتين يُثير إعجاب رواد مواقع التواصل .. ما فعلته الشقيقة الكبرى كان رائعاً

إنتشر على موقع يوتيوب مقطع لشقيقتين لا تتعدى أعمارهن الثلاث سنوات ويظهرن في تصرف عفوي ورائع.

وظهرت الشقيقة الكبرى وهي تقوم بإعطاء شقيقتها الصغيرة التي تبلغ من العمر شهرين قنينة الحليب بطريقة عفوية أكثر من رائعة.

وكانت الشقيقة الكبرى تتحدث مع الصغرى وهي تطلب منها أن تشرب الحليب وبأسلوب يُظهر مدى الحنان والعاطفة المتبادلة بينهما.

المقطع حصل على إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي خصوصي بسبب ما تُظهره الشقيقة من حب وإهتمام بشقيقتها الصغرى.