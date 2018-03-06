فيديو وصور: أجمل لاعبة كرة طائرة روسية في العالم

ظهرت اللاعبة الروسية الواعدة، مانيونوك، على صفحات المنشورات الغربية التي تصفها “بأجمل لاعبة الكرة الطائرة في العالم”.

وأجرى موقع “سبوتنيك” مقابلة مع أليسا.

وبدأت ألينا مانينوك البالغة من العمر 22 عاما حياتها الرياضية في مدينة فلاديفوستوك في روسيا، ولعبت لأحد الفرق المحلية.

وفازت أليسا في مسابقة الجمال “ملكة جمال بريموري لعام 2013”. ومنذ تلك اللحظة، تغيرت حياتها تماما. فشاركت أليسا في العديد من مسابقات الجمال، بما في ذلك ملكة جمال الدولية روسيا 2016 و سوبر موديل الدولية 2016.

وتظهر اللاعبة الروسية على صفحات العديد من المنشورات في جميع أنحاء العالم. ولأول مرة نشرت صورها قبل أربع سنوات في طبعة فلبينية، وقالت أليسا: “ثم أعيد طبع الصور في إندونيسيا وتايلاند وغيرها من البلدان الآسيوية. ثم قامت بنشرها وسائل الإعلام الأوروبية”.

وتعرف الرياضية باسم “لاعبة كرة الطائرة باربي”. وحاول بعض معرفة من أليسا أين يمكن شراء اللعبة، فالصورة بدت حقيقية، لكنها ليست مجرد صورة مزيفة، قام صديقها بإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لها.

اليوم أليسا تدرس كثيرا. كما أنها عارضة أزياء ناجحة. وأضافت أليسا لـ”سبوتنيك”: “تخرجت هذا العام من الجامعة وأعتزم تطوير نفسي في مجال في مجال عروض الأزياء.