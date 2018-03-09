في لبنان: صور لطفل يغفو على كتف أستاذ جامعي.. تنتشر على مواقع التواصل

أذابت صورة أستاذ جامعي يحمل طفلاً خلال محاضرة في إحدى الجامعات في لبنان، قلوب العديد من اللبنانيين، لا سيما الجنس اللطيف.

وتم تناقل الصور التي نشرها الأستاذ على حسابه على فيسبوك الأربعاء، بشكل كبير.

وكتب حسن شمص على حسابه على فيسبوك معلقاً على الصورة، وموضحاً أن طالبة في صف الماجستير اصطحبت طفلها معها إلى الصف، وبدأ الأخير بالبكاء، فما كان من الأستاذ الشاب إلا أن حمله محاولاً تهدئته لكي يتمكن الطلاب من التركيز.

ويبدو أن الطفل، أعجبه حضن الأستاذ الجامعي، فنام ملء جفونه.

إلى ذلك علق حسن ممازحاً: “كانت إحدى أجمل المحاضرات”. وأضاف: “أنا متأكد أن الطفل استوعب كثيراً الدرس، كان قريباً جداً من الأستاذ”.

وكانت ردود الأفعال مرحبة بما قام به شمص، وكتب أحدهم ” لا اهضم من الأطفال برافو عليك”، وروت أخرى عن موقف حدث لها “ريت لو كل الدكاترة مثلك يا دكتور، مش مثل عنا بالجامعة اللبنانية لما اخدت ابني معي وكان واعي يعني ما بيبكي، ولا بنق، بس قام عن الكرسي، زعبتني الدكتورة أنا وياه لبرات المحاضرة”.