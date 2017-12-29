بالصور.. كيم كارداشيان بجلسة تصوير عارية تماماً لإحدى منتجاتها تتسبب بضجة كبيرة !

يبدوا أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إعتادت على مفاجئة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل وتحديداً إنستغرام من خلال إطلالاتها.

كارداشيان التي إشتهرت في عالم مواقع التواصل الإجتماعي من خلال ظهورها الجريئ والمثير في أوقات عدة وفي مناسبات مختلفة.

أرادت هذه المرة أن تخرج بمظهر جديد في مسعى للتسويق لمنتجاتها الجديدة والخاصة بمستحضرات التجميل.

ظهرت كيم بجلسات تصوير عارية تماماً وكان يغطي جسدها فقط البريق وبعض من مستحضرات التجميل.

وأثارت الصور التي نشرتها كارداشيان على حسابها بموقع التواصل إنستغرام إعجاب متابعيها حيث حصلت على ملايين الإعجابات .

وحظيت كيم بتغطية واسعة من قبل وسائل إعلام عالمية عدة وإنتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

وباتت كيم في الآونة الأخيرة تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي من خلال تقليدها بلباسها وظهورها أو حتى إستخدام مستحضرات التجميل الخاصة بها.

وكانت إحدى شركات التجارة السويدية قد كشفت في وقت سابق عن مقياس أكثر دقة يكشف كم يجني مشاهير مواقع التواصل والمدونون حول العالم، بفضل عدد متابعينهم الضخم.

ووفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية فإن عارضة الأزياء ومقدمة برامج الواقع كيم كارداشيان تجني ما يزيد عن الـ 300 ملايين دولار في العام.

أضافت الصحيفة عارضة الأزياء الشهيرة تمتلك حسابات شخصية على فيسبوك وسناب شات وتويتر وانستجرام، ويتابعها حوالي 224 مليون شخص من حول العالم، مشيرة إلى أنها تواصل نشر أحدث صورها على هذه الحسابات يومياً للحفاظ على معدل دخلها ثابتاً ، بحسب الوفد .

الجدير بالذكر أن الفنانين والفنانات بالإضافة إلى المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي بات لديهم مصدر دخل يقدر بعشرات آلاف الدولارات بسبب تهافت المعلنين لديهم.

وتمكنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من أن تجني أرباحاً ضخمة بعد مرور 24 ساعة فقط على إطلاق خط عطورها الخاص KKFra¬grances بتاريخ 15 نوفمبر 2017.

وذكر موقع “تي أم زد” الخاص بالمشاهير أنّ الكمية التي طرحت من العطور الثلاثة نفذت بعد بضع دقائق من إطلاق النجمة لها عبر موقعها على “إنستغرام”.

ولفت إلى أنها حققت أكثر من 10 ملايين دولار بعد مرور يوم واحد فقط.

وذكّر الموقع بأنها حصدت أكثر من 12.5 مليون يورو بعد إطلاق خط مستحضرات المكياج الذي يحمل اسمها KKBeauty.

وليست كيم هي الوحيدة التي تمتلك شعبية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي وفي عالم الموضة والجمال والأزياء.

بل باتت شقيقاتها كورتنى وكلوى لديهن شعبية واسعة أيضاً خصوصاً بعد إطلاقهن الماركة الخاصة بهن والتي نالت إنتشاراً واسعاً.

وتحظى شقيقات كيم بمتابعة الملايين من الأشخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بالإضافة إلى شهرة واسعة على وسائل الإعلام والمجلات الغربية.