بالصورة: كيم كاردشيان بشعر وردي تجلس عارية أثناء تناولها “النودلز”

تعرف نجمة تلفزيون الواقع “كيم كاردشيان” بنشرها الصور المثيرة والجريئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي لا تخجل من كشف جسدها الرشيق أمام عشرات الملايين من المتابعين.

نشرت “كيم كاردشيان”، البالغة من العمر 37 عامًا، صورة مثيرة لها وهي تتناول “النودلز”، في حين تعرت وأسدلت شعرها الوردي على جانب كتفها، وغطَّت صدرها بكلتا يديها.

وبدا واضحًا أن “كيم” قادرة على تناول طعامها باستخدام العيدان الخشبية بمثالية، فقبل أن تنهي مضع طعامها، تناولت لقمة أخرى، وذلك خلال رحلتها برفقة شقيقاتها إلى اليابان لتصوير حلقات قادمة من برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians.

وقد نالت الصورة التي مضى على نشرها يومين على إعجاب أكثر من 2 مليون شخص كما إنهالت على كيم التعليقات التي أثنت عليها وعلى جمالها ورشاقتها.

وفي رحلتها إلى طوكيو، تألقت “كيم”، الأم لثلاثة أطفال، بإطلالات مثيرة وأنيقة من أزياء زوجها القادمة من مجموعته “Yeezy” في موسمها السابع.

وتحظى كيم كارداشيان بشعبية كبيرة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام حيث يصل عدد متابعيها إلى 108 مليون شخص.

وكانت نشرت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” صورة مثيرة لها عبر حسابها على موقع “انستغرام” كوسيلة لمعايدة صديقها بمناسبة عيد ميلاده الـ47.

وفاجأت “كيم كارداشيان” متابعينها بنشرها صورة سيلفي مثيرةً وهي ترسل قبلاتها أثناء استلقائها فوق سريرها مفترضين أنها عاريةً تمامًا، وذلك عبر خاصية “Instagram’s Story”.

بينما صورة صديقها المصور “ميرت ألاس” تظهر صغيرة إلى جانب الشاشة، ما يشير أن الصديقين كانا يتحادثان عبر تطبيق المحادثات “FaceTime.

وعلقت: “عيد ميلاد سعيد ميرت.”

كما نشرت كيم مجموعة صور لطيفة عبر تطبيق “سناب شات” مستخدمةً “فلتر” الجراء، ممسكة بجرو صغير بني اللون بين يديها، وأشارت أن الجرو ليس ملكها بل مِلك “سكوت ديسك” وابنته “بينولوبي”، وفق ما نقله موقع “ديلي ميل” البريطاني.

المصدر/ البوابة