بالفيديو والصور: مشاهد صادمة لـ شلالات نياغارا تتجمد والحرارة ادنى من ٨٩ درجة تحت الصفر!

يواجه ملايين الامريكيين درجات حرارة منخفضة تصل مخاطرها إلى حد الوفاة وتحديداً في منطقة شرق أمريكا، حيث تشهد موجة من الطقس البارد أدت إلى تجمد شلالات نياجرا الشهيرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم، فإن الطقس البارد اجتاح معظم شمال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وترك العديد من المناطق ممتلئة بالثلوج والمناخ الذي شبهته الصحيفة البريطانيه بالمنطقة الخيالية نارانيا في سلسلة الأفلام الشهيرة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

الwور التي نشرتها الصحيفة تشبه الافلام والخيال وهي خارجة عن المألوف بكل ما للوصف من معنى، فهل اقتربت عودة العصور الجليدية لإحتلال امريكا والعالم؟