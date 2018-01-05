بالصور.. ممثلة هندية وزوجها يسببان ضجة خلال تبادلهما القبل عاريين في حوض الاستحمام
نشرت الممثلة وعارضة الأزياء الهندية صوفيا حياة صورًا من داخل حوض الاستحمام برفقة زوجها مصمّم الأزياء الروماني فلاد ستانيسكو، وذلك من رحلتهما في مصر، فأثارت الانتقاد حولها وخصوصًا لما تقدمه من نصائح من فراش الزوجية.
ونشرت الممثلة صورة وهي تقبل زوجها – أثناء رحلتهما إلى مصر- وعلقت تحتها بمجموعة من الجمل المقتبسة من الأسفار المقدسة وأنهتها بالسلام بثلاث لغات: العربية والعبرية والهندية.
كانت في وقت سابق قد وعدت بالحديث عن “الواقي الذكري” بسلسة من الفيديوهات ونشرت في الفيديو الثاني ما معناه: ” بالنسبة لزوجها ستانيسكو أن الجنس يبدأ بالمداعبة، أما هي فقالت تبدأ المداعبة بالنسبة لي من الدقيقة التي نستيقظ فيها.. رمن الطريقة التي تتعامل فيها معي..
The Queen of Egypt and her Heart. In service to the children of light. The kingdom of Heaven is on Earth. You are the special ones. You will not be judged. All that you are is sacred. It is all for you. We as Gods serve you. You were never meant to fear God but to enjoy all that we give to you. We serve and protect you..to enjoy all the gifts of Gaia. It is all sacred..as are you. You are the children of light..born of the holy spirit Mother Sofia..our divinity is you. Judgement was only ever for those that tried to harm you. They are now gone in the cleansing fires. Praise be..Love has Won. Namaste Shalom Salaam.
من الطريقة التي تتحدث فيها معي خلال اليوم.. إذا احترمتني وعاملتني بطريقة رائعة وأمسكت يدي، إذا قبلت رقبتي أو خدي خلال اليوم ضرورية بالنسبة لي، هذا ما أعتبره مداعبة.. المداعبة تبدأ من الطريقة التي تعاملني فيها”.