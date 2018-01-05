بالصور.. ممثلة هندية وزوجها يسببان ضجة خلال تبادلهما القبل عاريين في حوض الاستحمام

نشرت الممثلة وعارضة الأزياء الهندية صوفيا حياة صورًا من داخل حوض الاستحمام برفقة زوجها مصمّم الأزياء الروماني فلاد ستانيسكو، وذلك من رحلتهما في مصر، فأثارت الانتقاد حولها وخصوصًا لما تقدمه من نصائح من فراش الزوجية.

ونشرت الممثلة صورة وهي تقبل زوجها – أثناء رحلتهما إلى مصر- وعلقت تحتها بمجموعة من الجمل المقتبسة من الأسفار المقدسة وأنهتها بالسلام بثلاث لغات: العربية والعبرية والهندية.

كانت في وقت سابق قد وعدت بالحديث عن “الواقي الذكري” بسلسة من الفيديوهات ونشرت في الفيديو الثاني ما معناه: ” بالنسبة لزوجها ستانيسكو أن الجنس يبدأ بالمداعبة، أما هي فقالت تبدأ المداعبة بالنسبة لي من الدقيقة التي نستيقظ فيها.. رمن الطريقة التي تتعامل فيها معي..

من الطريقة التي تتحدث فيها معي خلال اليوم.. إذا احترمتني وعاملتني بطريقة رائعة وأمسكت يدي، إذا قبلت رقبتي أو خدي خلال اليوم ضرورية بالنسبة لي، هذا ما أعتبره مداعبة.. المداعبة تبدأ من الطريقة التي تعاملني فيها”.

