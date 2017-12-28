بالصور والفيديو…ميريام كلينك إحتارت ولم تجد ما ترتدي من الثياب.. فاختارت أن لا تلبس !

لا تزال عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك تثير الجدل من خلال إطلالاتها المتكررة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

كلينك التي دائماً ما تفاجئ متابعيها بملابسها الجريئة وصورها ومقاطع الفيديو الّتي تنشرها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

إختارت هذه المرّة ميريام كلينك أن تكون إطلالتها مختلفة، فقامت بنشر صورة من مقابلة قد أجرتها وهي ترتدي رداء الإستحمام.

والسبب وراء قيام كلينك بهذا الأمر فيعود إلى أنها لم تجد الملابس المناسبة، فعلّقت “عندما لا أجد ما أرتديه، أطلّ برداء الإستحمام على شاشة التلفزيون”.

وكانت النجمة العالمية ريتا اورا قد إعتمدت في اطلالة مشابهة مثل هذا الرداء خلال أكثر من مناسبة ما تسبب في حينها بضحة إعلامية واسعة، فهل إستوحت كلينك إطلالتها منها؟​

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