صورة صادمة: ميريام كلينك برد صاعق على من يُبدي رأيه بها “حطو”بـ..!

قامت العارضة اللبنانية ميريام كلينك بنشر صورة على حسابها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صُنفت بالصاعقة والصادمة.

كلينك التي بدى أنها ترد بطريقتها الخاصة على من ينتقدها ويُقدم رأيه لها بخصوص ما تقوم بنشره على حسابها, يبدوا أنها زادت من العيار.

الصورة التي نشرتها كلينك كُتب عليها باللغة الإنجليزية ” what to do with your opinion ماذا تفعل برأيك”

وتسببت الصورة بضجة على حساب كلينك حيث إنهالت التعليقات المؤيدة والمنتقدة لما نشرته.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها كلينك بنشر مثل هكذا منشورات على حسابها بموقع إنستغرام.

كلينك إكتفت بالتعليق على صورتها بكتابة عبارة باللغة الإنجليزية وكانت “Thats what you should do with your fuckin.opinion ”

