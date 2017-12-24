بالفيديو والصورة: ميريام كلينك بكامل أنوثتها وبلقطة جريئة ومثيرة

ميريام كلينك العارضة اللبنانية التي دائماً ما تسبب ضجة بسبب إطلالاتها المتكررة وظهورها الجريئ الذي إعتاد عليه متابعيها على إنستغرام.

كلينك التي لم يمضي أيام على نشرها صور أكثر من جريئة ومثيرة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

وبعد نشرها مقطع من كليب جديد وصف بالمثير والذي إعتقد البعض أن يسبب ضجة كبيرة بسبب ما يحتويه من مشاهد.

قامت هذه المرة كلينك بنشر صورة جديدة لها على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام يُظهرها بكامل أنوثتها وبشكل متألق ومميز .

وظهرت كلينك باللقطة الجديدة وهي تستلقي وتُظهر مفاتنها بشكل