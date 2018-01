بالصورة.. ميريام كلينك تدافع عن حقوق الحيوانات بلقطة أكثر من مثيرة وشبه عارية

بعد المجزرة التي وقعت في إحدى البلدات اللبنانية والتي طالت مجموعة من الكلاب قامت البلدية بتسميمها بغرض التخلص منها.

أثارت تلك المجزرة ضجة وبلبلة واسعة وصلت إلى العديد من النجوم والفنانين اللبنانين وكان من بينهم العارضة اللبنانية ميريام كلينك.

وقامت كلينك بنشر صور وتعليقات عدة على حسابها في إنستغرام بسبب ما جرى وتضامنت مع الكلاب التي تم قتلها.

وكان رد فعل كلينك أكثر من صادم ويحتوي في بعض الأحيان على شتائم من العيار الثقيل.

ولم تتوقف كلينك عند هذا الحد بل قامت بنشر صورة أكثر من مثيرة تُظهر الجزر الخلفي من جسدها بشكل شبه عاري وكتب تعليقاً تدعو فيه إلى التوقف عن قتل الحيوانات باللغة الإنجليزي وجاء كما يلي” Stop killing animals human

Stop it monsters ..

God exterminate human they dont deserve this heaven called earth they think when they die they will go.to heaven you idiot earth is heaven YOU ARE HELL … Time to exterminate this bacteria called human

7billion bacteria polluting earth with some exceptions”

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم كلينك بنشر صور وتعليقات مناهضة لقتل الحيوانات على حسابها في انستغرام.

واللافت بالأمر أن كلينك قامت بتفعيل خاصية منع التعليق على بعض الصور في محاولة لمنع التعليقات المسيئة.