بالصور والفيديو.. نيكي ميناج تتسبب بضجة وتتخطى التوقعات وتظهر عارية بلقطة صادمة

تسببت المغنية الشهيرة نيكي ميناج ضجة على حسابها وفي مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورة صادمة على حسابها بموقع إنستغرام.

وظهرت نيكي عارية بالجزء الأعلى من جسمها ما تسبب بملايين الإعجابات والتعليقات المعترضة والمؤيدة لها.

A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on Dec 14, 2017 at 6:57pm PST

وكانت المغنية العالمية الشهيرة نيكي ميناج ظهرت عارية الصدر على غلاف مجلة Paper وقد بدت وكأنها تغازل نفسها بطريقة حميمة فظهر منها ثلاث نسخ واحدة وضعت يدها على صدر الثانية العاري وهي جالسة، فيما الثالثة راكعة على الأرض في وضع مثير وقد مدت لسانها وهي بين فخذيها.

لكن هذا هو فقط الغلاف إذ حمست نيكي متابعيها لأن ما تحتويه المجلة من صور لها هو أكثر إثارة وقد روجت للأمر بنشرها مقطع فيديو في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي سبق وكشف صورة الغلاف وقد أظهرت النسخ المتعددة من نيكي وهي تعبث مع نفسها.

A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on Nov 15, 2017 at 1:33pm PST

A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on Nov 15, 2017 at 1:39pm PST

المجلة وصفت ميناج بأنها خاطفة للأنظار ومغرية، لكن غالبية معجبي النجمة الشهيرة اعتبروا أن الوجوه الثلاثة لها لا تمثل بالضرورة شخصيات متعددة للفنانة بل ثلاثة أوجه لملكة الراب ،

وقد أشاد بميناج متابعوها معلنين أنهم ينتظرون صدور المجلة بفارغ الصبر كي يتابعوا الصور الأخري بداخلها والتي ستصبح في متناول اليد في 12 كانون الأول المقبل.