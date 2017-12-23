راديو صوت بيروت إنترناشونال
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بالصورة: وشم شغل مواقع التواصل الإجتماعي… قلب مقلوب أو صورة جنسية؟

من أكثر الأمور التي تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي التكهن بالشكل الذي يمكن استيحاؤه من الوشوم.

واليوم شغل أحد الوشوم مواقع التواصل وانهالت التعليقات الساخرة التي شبهت هذا “التاتو” بصورة جنسية، وفق ما نقل موقع “ميرور” البريطاني.

(Picture: Twitter/Gutphobia)

وبدأت التعليقات بعد أن نشرت إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للوشم في تغريدة أرفقتها بجملة “ألا ترون أن هذا الوشم يشبه كيس الخصيتين؟”

وبدأت التعليقات الساخرة من جهة والموضحة من جهة أخرى بالتوارد. فهناك من رأى في الصورة قلباً مقلوباً.

المصدر النهار