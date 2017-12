بالصورة: وشم شغل مواقع التواصل الإجتماعي… قلب مقلوب أو صورة جنسية؟

من أكثر الأمور التي تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي التكهن بالشكل الذي يمكن استيحاؤه من الوشوم.

واليوم شغل أحد الوشوم مواقع التواصل وانهالت التعليقات الساخرة التي شبهت هذا “التاتو” بصورة جنسية، وفق ما نقل موقع “ميرور” البريطاني.

وبدأت التعليقات بعد أن نشرت إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للوشم في تغريدة أرفقتها بجملة “ألا ترون أن هذا الوشم يشبه كيس الخصيتين؟”

idk about y'all but this look like a nut sack to me pic.twitter.com/khFHRG2W2H — rx queen (@gutphobia) December 17, 2017

وبدأت التعليقات الساخرة من جهة والموضحة من جهة أخرى بالتوارد. فهناك من رأى في الصورة قلباً مقلوباً.

It’s a upside heart 🙄🤔 — She ILL (@whoisyams) December 19, 2017

This is art, perfectly illustrates that the way to a man's heart is thru his nutsack 😢 — NotKD'sAlt (@DekesOfHazard92) December 19, 2017

Looks like true love! 🙂 — Dave Elliott (@DeevElliott) December 19, 2017

wait for the hair to grow back — 𓂀 (@stxrvxtixn) December 18, 2017