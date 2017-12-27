9 رجال في حياة «فاتنة السينما»: فيلم «المذنبون» سبب انفصالها عن أحدهم

عندما سُئلت عن عدد زيجاتها، بدا على وجهها علامات الاستغراب، لتجيب بشكل مفاجئ «مش فاكرة.. كتير كتير.. من كترهم مش فاكرة»، قبل أن تحصرهم ما بين 7 أو 8 دون الأخير، المرتبطة به حاليًا منذ 12 عامًا، في زواج هو الأطول في حياتها.

أطلق المتابعون على الفنانة سهير رمزي لقب «الفاتنة»، نظرًا لجمال إطلالتها في أفلام فترة السبعينيات والثمانينيات، وهو ما كان بمثابة العامل الرئيسي في إقبال الكثيرين على الزواج منها، ورغم فشل أغلب زيجاتها إلا أنها أبدت ندمها على ارتباطها برجلين فقط، رافضةً ذكر اسميهما.

ويرصد «المصري لايت» في التقرير التالي زيجات سهير رمزي التسعة، استنادًا إلى تصريحاتها في عدد من البرامج التليفزيونية.

9. إبراهيم خان

خلال عمل «سهير» في مسلسل «الرجل الثالث» في بداية سبعينيات القرن الماضي نشأت قصة حب بينها والفنان الراحل إبراهيم خان ذي الأصول السودانية، وبالفعل قبل انتهاء تصوير العمل ارتبطا، لكن لم تستمر الزيجة سوى عام ونصف العام حتى كان الانفصال، لكن دون أسباب معلنة.

8. خالد بن سعود

خلال عمل «سهير» بمسرحية «البكاشين» مع الفنان الراحل فريد شوقي، كان الأمير خالد بن سعود مواظبًا على الحضور لمتابعتها، وهو ما كان يثير استغرابها لتكرار ظهوره أمامها.

وبعد أن شاهدته بشكل متكرر سألت من في المسرح عنه فأخبروها بأنه أمير سعودي، وفور أن قابلته عرض عليها الزواج مباشرةً، لكنها اشترطت عليه أن تكون هناك فترة خطوبة، وطالبها باعتزال الفن إلا أنها رفضت ونزل على رغبتها.

واستمرت الزيجة لمدة 4 سنوات انتهت بالانفصال، بعد أن توجه إلى المملكة العربية السعودية لوجود مشكلات متعلقة به، ثم عاد ليطلقها، حسب ما روته «سهير» في برنامج «100 سؤال».

7. محمد الملا

تزوّجت «سهير» من رجل الأعمال، محمد الملا، واشترطت أن تكون العصمة في يدها، حسب ما روت في برنامج «100 سؤال».

ويُعتبر فيلم «المذنبون» هو السبب الرئيسي في الانفصال، بسبب غضبه من ظهور «سهير» في مشاهد ساخنة به، ليحتد الخلاف بينهما ويقع الطلاق.

6. حلمي بكر

روى الملحن حلمي بكر في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» أنه تعرف على الفنانة سهير رمزي خلال تسجيله إحدى الأغنيات بمبنى الإذاعة والتليفزيون، حينها تحدثت إليه الفنانة درية أحمد، والدة سهير، ودعته لتناول وجبة العشاء بعد أيام عن طريق أحد زملائه.

وكشف «بكر» أن عمر «سهير» حينها 16 عامًا، واتفقا على الخطوبة وانتهى الأمر بالزواج فيما بعد، واستمرت العلاقة بينهما 4 سنوات، وفق روايته في برنامج «أنا والعسل»، وانفصلا بسبب رفضها اعتزال الفن.

5. محمود قابيل

في حوارها مع الإعلامي مفيد فوزي ببرنامج «مفاتيح» روت «سهير» أن زيجتها من الفنان محمود قابيل «ما كملتش سنة»، وأرجعت سبب الانفصال لتسرعها في اتخاذها قرار الارتباط منه.

وأوضحت أن الكلمة الطيبة من الرجل تكون ضعيفة أمامه، وهو ما دفعها للزواج من «قابيل»، وعلى نفس سرعة الزواج طلبت الانفصال بعد رؤيتها استحالة استمرار العلاقة.

4. زكريا بكار

ارتبطت الفنانة سهير رمزي لفترة برجل الأعمال السوري، زكريا بكار، وفق المذكور بموقع «الراي» الكويتي، وانفصلا دون أسباب معلنة لطبيعة الخلافات بينهما.

3. فاروق الفيشاوي

5 سنوات كانت فترة زواج «سهير» من الفنان فاروق الفيشاوي، الذي نفى خيانته لزوجته السابقة سمية الألفي بسببها في برنامج «بدون رقابة»، وقال: «لم أخن سمية وإنما علاقتي بسهير كانت زواجًا شرعيًا على سنة الله ورسوله، وأنكرت علاقتي بها في البداية ثم اعترفت بها».

وأرجعت «سهير» سبب انفصالها عنه لـ«النصيب»، حسب تعبيرها، نافيةً أن تكون الغيرة هي السبب، أو لإدمانه المخدرات وقتها.

2. سيد متولي

كان رجل الأعمال البورسعيدي ورئيس النادي المصري الراحل، سيد متولي، ضمن زيجات الفنانة سهير رمزي، واستمرت العلاقة بينهما 4 سنوات.

وخلال تلك المدة كانت المشادات سمة رئيسية بينهما بشكل دفعه إلى تطليقها مرتين، وفي كل مرة كان يحاول المقربون منهما الإصلاح، إلا أنهما انفصلا بشكل نهائي.

1. علاء الشربيني

خلال استضافتها ببرنامج «بين اتنين»، ردت «سهير» عن عدد زيجاتها بقولها «اتجوزت مرة واحدة»، في إشارة منها إلى زوجها الحالي علاء الشربيني، الذي مازال مرتبطًا بها حتى الآن منذ 12 عامًا.

وروت «سهير» أن «الشربيني» كان يسألها عن زيجاتها السابقة وكان الأمر ينتهي بالعديد من المشكلات، حتى امتنعا عن الخوض في مثل هذه الأمور.

وتقول «سهير» عن «الشربيني» إنه يتمتع بذكاء شديد وصبر مماثل له، ويتغاضى عن بعض الأمور السلبية التي تعاني منها، خاصةً فيما يتعلق بانفعالها وتسرعها في اتخاذ القرارات، موضحةً أنه يعاني من تلك الصفات.