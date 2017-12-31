بالفيديو.. ضبط زوجان وهما يمارسان الجنس في فناء أحد البنوك !

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لزوجان وهما في وضعية حميمة في فناء أحد البنوك في إحدى الدول الأوروبية.

وإستطاع أحد المارة من إلتقاط مقطع للزوجين وهما يقومان بممارسة الجنس وهما على أرض فناء أحد البنوك وبشكل علني.

وظهرت المرأة في المقطع وهي عارية ويستلقي فوقها رجل ويمارسان الجنس دون أدنى خجل أو تردد بسبب وجودهما في مكان عام.

وأثار المقطع الذي تم تداوله في البداية على موقع تويتر حفيظة رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أبدوا إمتعاظهم الشديد من هذه الأمور التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين يوصفوهم “بالمرضى” بسبب التصرفات غير العقلانية والتي قد لا يقبل على أن يقوم بها حيوان فضلاً عن إنسان.

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة إنتشار عدد كبير من المقاطع الشبيهة والمماثلة في دول عدة بينها عربية.

ويرجع أمر إنتشار مثل هذه المقاطع إلى توفر جميع الوسائل التي باتت تسهل على الشخص نشر أو توثيق أي مقطع.