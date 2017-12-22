بالفيديو: ميريام كلينك تفاجئ الجميع بـ كليب جديد يحتوي مشاهد أكثر من جريئة تظهر المستور

العارضة اللبنانية ميريام كلينك لا تزال تثير الجدل يوماً بعد يوم على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب جرأتها وإطلالاتها المثيرة.

كلينك التي باتت لا تخفى على أحد من متابعي مواقع التواصل وتسببت في مرات عدة بضجة واسعة وصلت إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والغربية أيضاً.

لم يكن آخر تسببت كلينك بضجة بسببه الكليب المشهور لأغنية “غول فوت الغول”والذي وصل إلى القضاء اللبناني والتحقيق معها بسببه.

هذه المرة كلينك قامت كلينك بنشر مقطع من كليب جديد بعنوان ” بدي ولع قلبك نار” وهو من إخراج زاهي علامة.

وقد ظهرت ميريام في الكليب الجديد بشكل مثير جداً ومشاهد إعتبرها بعض رواد مواقع التواصل بالجريئة والتي تفوق الإثارة, إلا أن كلينك ظهرت بكل جرأتها بالكليب الجديد.

واللافت بالأمر أن كلينك قامت بتعطيل خاصية التعليق على الفيديو الجديد في محاولة منها فيما يبدوا لتفادي التعليقات المسيئة التي قد تصدر من بعض المتابعين.