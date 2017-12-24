أزمة جديدة تطل براسها بين بعبدا وعين التينة.. والخطر على الإنتخابات

ثمة أزمة جديدة تطل برأسها بين بعبدا وعين التينة . فقد طلب وزير الخارجية جبران باسيل تمديد تسجيل المغتربين الراغبين في الإقتراع في الإنتخابات العتيدة، حتى شباط المقبل، في حين قال وزير الداخلية نهاد المشنوق ان تعديل مهلة التسجيل يحتاج الى تعديل قانوني.

ويرى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هذا الأمر غير وارد ، ما يؤشر الى حجم التعارضات السياسية المستجدة او بالأحرى المتجددة، والتي وفق مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء” الكويتية، لا تخدم مسار إجراء الإنتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل.

صحيفة “الجريدة” الكويتية، أشارت بدورها إلى أن الإتصالات مستمرة على خط بعبدا – عين التينة ، لمحاولة إيجاد تسوية لمعضلة إعطاء سنة أقدمية لضباط “دورة عون”.

وفي حين ينشط كل من عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا ، بين طرفي الأزمة، للتوصل إلى حل وسطي على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب” للنزاع الحاصل، أكدت مصادر متابعة لـ”الجريدة“، أن “أي خرق لم يتم تسجيله حتى الساعة. وفي انتظار ما ستحمله المساعي التوفيقية”.

واضافت أن “أحد المخارج التي تم اقتراحها في الساعات الماضية، يقضي بمنح دورة 1995 في الجيش ، أقدمية مماثلة لضباط “دورة عون”، بما يقطع الطريق على إخلال التوازن الميثاقي والطائفي في المؤسسة.

المصدر الانباء الكويتية الجريدة الكويتية