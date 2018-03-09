أوساط نيابية في “المستقبل”: تحول سعودي واضح بعد زيارة الحريري الناجحة

أكدت أوساط نيابية بارزة في تيار “المستقبل”، أن هناك تحولاً سعودياً واضحاً في سياسة المملكة تجاه لبنان ، بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الرياض قبل أيام.

واشارت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن ما بعد الزيارة لن يكون كما قبلها بالنظر إلى التوجه السعودي الجديد نحو لبنان ، وهو ما أكد عليه الموفد السعودي نزار العلولا وما سيستكمله خلفه في الأيام المقبلة، في ظل حرص لبناني مقابل، على تعزيز وتحصين أواصر الصداقة في العلاقات بين البلدين وعلى مختلف الأصعدة، لأن لبنان لا يمكنه التخلي عن عمقه العربي.

المصدر السياسة الكويتية