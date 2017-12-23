أفادت معلومات بأن إتصالات لبنانية – فرنسية تجري لتقريب موعد انعقاد مؤتمر باريس-4 المخصص لدعم الإقتصاد اللبناني ، كي لا يتضارب موعده مع الإنتخابات النيابية المزمع اجراؤها في أوائل شهر أيّار المقبل.

وكشفت مصادر رسمية لبنانية لصحيفة “اللواء”، ان الكلام الذي سمعه رئيس الحكومة سعد الحريري من الموفد الرئاسي الفرنسي الذي وصل إلى بيروت قبل أيام للتحضير لهذا المؤتمر، وهو السفير بيار دوكازان ، يفيد ان الإدارة الفرنسية تعتزم عقد المؤتمر في أواخر شهر نيسان المقبل، أي بعد الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيسان؟

الا أوساط رئيس الحكومة ، اشارت إلى انها تفضل ان ينعقد المؤتمر قبل زيارة ماكرون ، على اعتبار ان الموعد المحدد له في أواخر نيسان، سيكون قريبا جدا من موعد الإنتخابات النيابية المحددة في 6 أيّار، حيث يكون المسؤولون اللبنانيون منهمكين جدا في التحضير لهذه الإنتخابات ، فضلا عن ان كثيرا منهم سيكونون في خضم المعركة الإنتخابية، ومن أجل ذلك جاء الاقتراح بتقريب موعد المؤتمر إلى شباط أو آذار المقبلين، ليأتي متزامناً مع مؤتمر روما – 2 المخصص لتسليح الجيش اللبناني.

ونفت المصادر الرسمية، ما تردّد عن اتجاه لنقل المؤتمر إلى بيروت، وليس فرنسا، فيحمل اسم “مؤتمر بيروت- 1″، بحسب ما ذكرت بعض المعلومات نقلا عن مصادر ديبلوماسية لبنانية، واكتفت بالتأكيد على ان لا صحة لهذه المعلومات إطلاقاً، وان الجهد الرسمي اللبناني والفرنسي يقوم اساسا على عقد المؤتمر في باريس ، خصوصا وان التحضيرات له قطعت شوطاً كبيرا على هذا الصعيد، ليس فقط مع لبنان بل ايضا مع جهات دولية عديدة وعدت بحضور المؤتمر في باريس.

المصدر اللواء