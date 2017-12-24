الحريري يتولى ملف العلاقات الديبلوماسية اللبنانية – السعودية

أبلغت مصادر وزارية أن جهوداً تُبذل لإعادة تصويب مسار العلاقات الديبلوماسية اللبنانية – السعودية ، وبما يعيد الأمور إلى نصابها، وتحديداً بالنسبة لتسلم أوراق إعتماد السفير السعودي المعين في لبنان وليد اليعقوب ، في مقابل قبول السعودية اعتماد السفير اللبناني المعين لديها فوزي كبارة .

ولفتت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري يتولى دوراً أساسياً على هذا الصعيد، بعد المطالبات التي تلقاها للتدخل سعياً لإصلاح العلاقات الديبلوماسية اللبنانية – السعودية في أسرع وقت، بالنظر إلى الانعكاسات المترتبة على ذلك، في وقت أحوج ما يكون لبنان إلى أمتن العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون، بالنظر إلى ظروفه الاقتصادية الصعبة، وما يمكن أن يترتب من نتائج سلبية كبيرة عليه، في حال ساءت علاقاته مع دول مجلس التعاون وفي مقدمها السعودية التي يعمل فيها نحو ثلاثمائة ألف لبناني.

المصدر السياسة الكويتية