الرياشي: أرفض المقايضة بين “التلفزيون” و”الوكالة”.. أنا أريد إصلاحا وتغييرا

علم ان وزير الإعلام ملحم الرياشي سيطرح مجدداً موضوع تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان ، وان الأمر لا زال معلقاً على طلب “التيار الوطني الحر” تعيين مدير جديد لـ”الوكالة الوطنية للإعلام”، وهو الأمر الذي يرفض الرياشي ربطه بتعيينات التلفزيون نظرا للوضع الإداري والوظيفي والمالي الذي آلت اليه المؤسسة والذي يستلزم الإسراع في التعيينات.

وأوضح الرياشي في حديثإلى صحيفة “اللواء”، ان الموضوع لم يعد بيده بعد ان رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء منذ خمسة أشهر بل هو بيد رئيسي الجمهورية والحكومة ، ويفترض ان يضعاه على جدول أعمال مجلس الوزراء وان يختاروا من بين ثلاثة أسماء طرحتها لرئاسة مجلس الإدارة وفازوا في امتحان مجلس الخدمة المدنية ، إضافة الى أسماء مقترحة لمجلس الإدارة، ومن المفروض إبعاد التلفزيون عن الصراع السياسي ، لان تلفزيون لبنان لديه الإمكانات والنخب ولديه خطة عمل حتى العام 2019 لتحويله الى تلفزيون عالمي ومميز لكل اللبنانيين، لأنه صورة حقيقية عن لبنان التنوع والرسالة والنموذج.

وأكد الرياشي أنه يرفض المقايضة بين تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان وتعيين مدير جديد لـ”الوكالة الوطنية للإعلام”، مشيرا الى ان تعيين مدير الوكالة يجب ان يخضع لإمتحان مجلس الخدمة المدنية ، وكذلك رؤساء الوحدات في وزارة الإعلام.. وانا لن اقبل بكيديات سياسية في وزارة الإعلام، فأنا اريد ان اجري إصلاحا وتغييرا في هذه الوزارة.

المصدر اللواء