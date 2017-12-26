الرياشي: لا أحد يمكنه إقصاء “القوات اللبنانية”

أكد وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​، أن لا أحد قادر على إقصاء حزب “​القوات اللبنانية​”، مؤيداً موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم، الذي شدد فيه على أن “لبنان لا يتحمل التفرد في السلطة ولا الإقصاء لمكون من مكوناته”، موضحاً أن أي تجربة من هذا النوع في السابق صدعت البنيان اللبناني.

وشدد الرياشي في حديث عبر الـ”MTV” و”الجديد”، على أنه لا احد يمكنه إقصاء “القوات اللبنانية”، ومصير “أوعا خيك” ليست مهددة فهي راسخة بالوجدانين المسيحي والوطني، موضحاً أن الخلافات السياسية أمر واقع.

وأضاف: “العلاقة مع “التيار الوطني الحر” على الأرض ممتازة وبالشخصي ممتازة، نعم هناك إختلافات وهذه الإختلافات مشروعة ضمن إعلان النيات”.

من جهة ثانية، أكد الرياشي أن التواصل قائم مع تيار “المستقبل”، مشيراً إلى أن “التنسيق قائم بيني وبين وزير الثقافة ​غطاس خوري​”.

بدوره قال النائب ابراهيم كنعان للـOTV: “لا أحد يستهدف أحداً ولا أحد يفكّر باستهداف أحد”.

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