السفير السعودي المعيّن يقدم نسخة عن أوراق اعتماده لباسيل… وغداً إلى بعبدا

قدم السفير السعودي المعيّن وليد اليعقوبي أوراق إعتماده لوزير الخارجيّة جبران باسيل في مبنى الخارجيّة. وشكلت هذه الخطوة الحل للأزمة الدبلوماسيّة بين لبنان والسعوديّة فبعدما خطت السعودية خطوة قبول أوراق إعتماد السفير اللبناني لديها فوزي كباره، خطى لبنان الخطوة الثانية وقبل بالسفير المعيّن بعد مرور أربعة أشهر على بداية الأزمة.

وقد قدم اليعقوبي لباسيل نسخة عن أوراق إعتماده على أن يقدم النسخة الأصلية لرئيس الجموريّة العماد ميشال عون غداً

المصدر موقع القوات اللبنانية