الطفيلي: على القيادة الإيرانية “العجوزة العاجزة” أن ترحل

رأى الأمين العام الأسبق لـ”حزب الله” الشيخ صبحي الطفيلي أنه لا يجوز تعريض ايران لغزو اميركي روسي وتدميرها كما حصل في سوريا للحفاظ على قيادتها الفاشلة.

وأضاف عبر حسابه على موقع “تويتر”: “يجب ان ترحل القيادة العجوزة العاجزة خدمة لوحدة ايران ومستقبلها”.

لا يجوز تعريض ايران لغزو اميركي روسي وتدميرها كما حصل في سوريا للحفاظ على قيادتها الفاشلة .

يجب ان ترحل القيادة العجوزة العاجزة خدمة لوحدة ايران ومستقبلها — الشيخ صبحي الطُفيلي (@SobhiTfaily) January 2, 2018

المصدر تويتر