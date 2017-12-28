“المستقبل”.. لا تحالف مطلقاً مع “حزب إيران”

مع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية المقررة في أيار 2018، وفيما يُكثر الحديث عن التحالفات الانتخابية بين الأطراف السياسية، أكدت مصادر قيادية في “تيار المستقبل” لـ”السياسة”، أن ما يُحكى عن حلف خماسي يضم “المستقبل”، لا أساس له من الصحة، باعتبار أن التحالف مع “حزب الله” غير وارد على الإطلاق، وبالتالي كل ما يُحكى عن حديث حول إمكانية وجود “تيار المستقبل” في تحالف انتخابي يضم “حزب إيران” في لبنان، غير وارد على الإطلاق، وهو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت في المقابل إلى أن التحالف مع “التيار الوطني الحر” أمر وارد، لكنه غير نهائي، بانتظار نتيجة المشاورات التي تجري بين الأطراف المعنية، كي يُصار إلى اتخاذ الموقف المناسب في المرحلة المقبلة، والتي في ضوئها ستتحدد الخيارات الجديدة لـ”التيار الأزرق” في ما يتصل بتحالفاته الانتخابية.

ولفتت المصادر إلى أن علاقة “تيار المستقبل” بحزب “القوات اللبنانية”، أساسية وراسخة ولا يمكن أن تتأثر بما يمكن تسميته سحابة صيف عابرة، مشيرةً إلى أن الاتصال الذي أجراه رئيس حزب “القوات” بالرئيس سعد الحريري يؤشر إلى ذلك، وهذا يؤكد أن الطرفين حريصان على استمرار علاقتهما وضرورة تحصينها للحفاظ على مكتسبات ثورة الأرز ودماء شهدائها، ومتحدثةً عن أن الجهود تنصب على تعبيد اللقاء المنتظر بين الحريري ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع من أجل ترسيخ دعائم تحالفهما قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية.

المصدر السياسة الكويتية