المشنوق إستقبل مجلس قيادة الأمن الداخلي: لا يعملون كموظفين

هنأ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قوى الأمن الداخلي على جهودها الكبيرة خلال فترة الأعياد وعلى حفظ الامن والاستقرار خلال الأسابيع الماضية، خلال استقباله مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة المدير العام اللواء عماد عثمان.

وحيا الوزير المشنوق جهود كل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي استنفرت خلال فترة الأعياد ونشرت أكثر من 25 ألف عنصر وضابط في مختلف المناطق اللبنانية.

وجدد التذكير بأن عناصر القوى الأمنية وضباطها وقياداتها لا يعملون كموظفين بل هم متطوعون في خدمة الأمن والاستقرار ولهذا هم يقضون أعيادهم تحت المطر وعلى الطرق ليبقى اللبنانيون آمنون في بيوتهم ولتتمتع شوارعهم بالحماية اللازمة.

وأعلن أنه سيزور الأسبوع المقبل مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث سيطلق الخطة الاستراتيجية الخمسية لقوى الأمن الداخلي، وهي خطة تطوير على نطاق واسع خلال خمس سنوات.

بعدها، شكر اللواء عثمان الوزير المشنوق على توجيهاته ومتابعته التفصيلية لعمل قوى الأمن الداخلي، ورعايته الدائمة للمؤسسة ودعمه المطلق”. وأكد له أن “قوى الأمن ستبقى العين الساهرة على راحة اللبنانية وأمنهم”.

وكان الوزير المشنوق قد استقبل السفير الايطالي ماسيمو ماروتي الذي كشف بعد اللقاء، أنه أجرى جولة افق حول التطورات في لبنان والمنطقة، فضلا عن التحضيرات القائمة لعقد مؤتمر “روما 2” المقرر عقده في أواخر شباط 2018 في العاصمة الإيطالية. ولفت الى أنه أطلعه على مشاريع دعم الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام