المشنوق التقى وزير داخلية السعودية: إرتياح لعودة الحرارة بين البلدين

عبّر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لنظيره السعودي وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز عن ارتياح اللبنانيين لأجواء الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى الرياض الأسبوع الماضي، ولعودة الصفاء والحرارة إلى العلاقة بين البلدين، ومن جهته أعاد الأمير عبد العزيز تأكيد دعوته إلى المشنوق لزيارة المملكة العربية السعودية في أواخر شهر آذار الجاري.

وخلال لقاء جرى في مقرّ إقامة الوزير السعودي في الجزائر، حيث يعقد مؤتمر وزراء الداخلية العرب في دورته الخامسة والثلاثين، بحث المشنوق مع الأخير في تحضيرات مؤتمر “روما 2″، وطالب وزير الداخلية بضرورة دعم القوى الأمنية والعسكرية الشرعية في لبنان.

كما عرض الوزيران للعلاقات العربية العربية وملفات اجتماع وزراء الداخلية العرب، واتفقا على متابعة التنسيق بين الوزارتين، وعلى استكمال البحث خلال الزيارة المرتقبة للمشنوق إلى المملكة.

وكان المشنوق قد التقى وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي وتناول البحث التنسيق الأمني بين البلدين، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

ثم التقى المشنوق رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وكان نقاش حول آخر التطورات في المنطقة، وحول حاجات لبنان في سياق مكافحة الإرهاب.

المصدر المستقبل